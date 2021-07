FOTO − Vidal al lavoro: «Si parte da tutto. Insieme ai migliori»

Arturo Vidal si rimette subito al lavoro in vista della prossima stagione. Dopo la delusione in Copa America con il suo Cile, il centrocampista dell’Inter ha voluto mostrare la sua motivazione tramite il proprio profilo ufficiale di Instagram

LAVORO − Arturo Vidal vuole immediatamente preparasi in vista della prossima stagione. Il centrocampista dell’Inter, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Copa America contro il Brasile ai rigori, non ha alcuna volontà di fermarsi. Tramite il proprio account Instagram, ha pubblicato due foto che lo vedono al lavoro in compagnia del suo personal trainer. Questa la didascalia: «Si parte da tutto. Insieme ai migliori».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)