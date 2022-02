FOTO – Vidal insiste: dà la buonanotte con la classifica e l’Inter prima

Vidal è, di fatto, l’unico giocatore dell’Inter che ha avuto voglia di postare qualcosa sui social dopo la sconfitta nel derby (vedi articolo). Il cileno insiste e, tramite una storia, ricorda la classifica con il Milan sotto.

BATTAGLIERO – Arturo Vidal non si dà per vinto dopo il derby e risponde “a suo modo” (forse eccessivo visto il momento…) alla sconfitta col Milan. Il centrocampista cileno, con una storia pubblicata poco fa sul suo account ufficiale Instagram, dà la buonanotte a chi lo seuge con un’immagine eloquente: la classifica di Serie A. Che vede l’Inter, nonostante la sconfitta, a +1 sul Milan con una partita in meno rispetto ai rossoneri.

Questo il post di Vidal, la speranza è che possa ripeterlo anche a fine stagione…