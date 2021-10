FOTO – Vidal, incontro con un grande ex Inter: «Una leggenda!»

Vidal è stato uno dei protagonisti della vittoria del Cile contro il Venezuela (vedi articolo). Su Instagram, il centrocampista dell’Inter ha immortalato l’incontro con Zamorano, ex bomber nerazzurro.

BAM BAM – Contro la Lazio non ci sarà, lo ha comunicato Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Arturo Vidal è infatti reduce dagli impegni con il Cile e il tecnico dell’Inter ha deciso di rinunciare a lui, così come ad Alexis Sanchez. I due sono stati protagonisti della netta vittoria della Roja contro il Venezuela. Dopo il match, il centrocampista classe ’87 ha postato una foto con un ex giocatore nerazzurro, uno dei più amati in assoluto dai tifosi interisti: Ivan Zamorano. “Con una leggenda” è il commento che accompagna l’abbraccio tra i due connazionali. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal