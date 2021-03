FOTO – Vidal in stampelle ma sempre felice:...

FOTO – Vidal in stampelle ma sempre felice: «Prima tappa! Mai mollare»

Condividi questo articolo

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal è stato operato al ginocchio e quindi dovrà stare lontano dai campi per un po’. Il cileno, però, vuole bruciare le tappe per tornare nel minor tempo possibile a disposizione dell’Inter (vedi articolo). L’ex Barcellona sua social si mostra orgoglioso della sua prima tappa

PRIMA TAPPA – Arturo Vidal non vede l’ora di tornare in campo, ma prima di tutto bisogna affrontare il percorso riabilitativo in seguito all’operazione al ginocchio. Il cileno sui social, sempre sorridente, si mostra orgoglioso della sua «prima tappa»: il centrocampista, infatti, inizia a muovere i suoi primi passi con le stampelle. «Mai mollare», scrive su Twitter.

Primera etapa!!!💪🏽 Siempre Feliz 😁😜👑😎 🔥 NEVER GIVE UP 🔥 pic.twitter.com/BVbRWaVssb — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 16, 2021