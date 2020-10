FOTO – Vidal in partenza con i compagni...

FOTO – Vidal in partenza con i compagni verso Kiev: “Arriviamo!”

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Shakhtar Donetsk-Inter si avvicina. I nerazzurri sono in viaggio verso Kiev dove domani, alle 18:55, andrà in scena la sfida di Champions League. Arturo Vidal, attraverso un post su “Instagram”, si è mostrato carico in vista del match

CARICO – Arturo Vidal è carico in vista di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida di Champions League già decisiva per i nerazzurri. Attraverso una foto postata sul profilo di Instagram, il cileno si è mostrato insieme ai compagni di squadra sull’aereo che li porterà a Kiev. Di seguito il post