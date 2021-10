FOTO – Vidal su di giri dopo Sassuolo-Inter: «Siamo tornati, famiglia!»

Vidal è entrato nel secondo tempo della rimonta dell’Inter contro il Sassuolo. Su Instagram, il cileno ha commentato la vittoria nerazzurra, esaltando i due compagni di squadra autori dei gol decisivi.

GRUPPO – Dopo un brutto primo tempo, l’Inter di Simone Inzaghi ha raddrizzato la partita con il Sassuolo nella ripresa (vedi articolo). A dare la scossa ci ha pensato anche Arturo Vidal, che ha messo tutta la sua grinta e tutta la sua esperienza in mezzo al campo per aiutare i nerazzurri a ribaltare il match (qui le pagelle). Su Instagram, il centrocampista esulta: “Siamo tornati! Grande trionfo, famiglia! Lautaro Martinez, Edin Dzeko“. Il cileno ha taggato anche i due giocatori che hanno realizzato le reti decisive per portare a casa i tre punti e ha postato le foto delle loro esultanze. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal