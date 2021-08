FOTO – Vidal: «Finché so chi sono, non mi interessa cosa dicono gli altri»

L’Inter è entrata nella settimana di avvicinamento alla prima partita ufficiale. Sabato a San Siro arriva il Genoa per la prima giornata di Serie A. Al momento in rosa c’è ancora Arturo Vidal che però sembra sempre sul punto di andarsene. Intanto il cileno è un po’ polemico nell’ultimo suo post.

CERTEZZE – Vidal è un caso a Milano. Simone Inzaghi sembra volerci puntarci in questa stagione (vedi articolo) ma l’ambiente nerazzurro non sembra convinto. Le poche partite buone fatte vedere l’anno passato non convincono i tifosi interisti che di certo non piangerebbero per una sua cessione. Vidal però intanto, tramite un post sul suo profilo Instagram dove si ritrae appoggiato alla sua Ferrari in riva al lago, appare sorridente ma anche polemico nelle parole. «Finché so chi sono, non mi interessa cosa dicono gli altri» la didascalia del post. Insomma, Vidal è convinto del tipo di giocatore che è e le voci che lo vorrebbero lontano da Milano non sembra interessargli più di tanto. Sarà un fattore la prossima stagione?