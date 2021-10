FOTO – Vidal carico in vista di Cile-Paraguay: «Dai che si può!»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, è molto concentrato in vista dell’importante partita della propria Nazionale, Cile-Paraguay.

FOTO – Arturo Vidal è focalizzato sull’impegno che attende la “sua” Nazionale. Si tratta di Cile-Paraguay, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il match è in programma domani, alle 2, ore italiane. Il giocatore cileno è molto carico in vista di questa gara e ha scritto all’interno di un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Con lo stesso entusiasmo e più voglia della prima volta che ho indossato la maglia più bella del mondo che rappresenta il mio paese 🇨🇱 dai, che si può!!! 💪🏽🇨🇱🙏🏽🔥👑❤️“.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal