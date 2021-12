FOTO – Vidal carico per il 2022: «Lavorare per vincere tutto»

L’Inter domani si ritroverà ad Appiano Gentile per lavorare in vista del 2022 (vedi articolo). I nerazzurri si ritrovano agli ordini di Simone Inzaghi con i vari calciatori che rientreranno dalle proprie vacanze. Arturo Vidal, volato in Cile in questi giorni, è carico in vista del nuovo anno.

CHIAREZZA – L’Inter è pronta ad aprire ufficialmente il 2022 con l’impegno contro il Bologna del 6 gennaio. Saranno mesi intensi e duri per i nerazzurri con la squadra che, già il 12 gennaio, si gioca il primo titolo dell’anno contro la Juventus ovvero la Supercoppa italiana. Vidal è volato in Cile per passare le vacanze con la famiglia ma ora è pronto per tornare a sudare e lavorare.

Disfrutando mi último día de descanso, muy feliz de disfrútalo con mis hijos.

Ahora volveremos al trabajo para ganar todo lo que viene este 2022…😜👑👌🏼🦾❤️🙏👍 pic.twitter.com/gcYnlfJTiP — Arturo Vidal (@kingarturo23) December 29, 2021

Mi godo il mio ultimo giorno di riposo, molto felice di farlo con i miei figli. Ora torneremo a lavorare per vincere tutto quello che arriverà nel 2022! Questa la didascalia usata da Vidal che dunque è pronto e carica per vincere tutto con l’Inter.