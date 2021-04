FOTO – Vidal assicura: «Ogni giorno meglio». Ritorno in campo vicino?

Vidal sta lavorando in gruppo e spinge forte per tornare a completa disposizione di Conte nel rush finale in campionato. Il centrocampista cileno, su Instagram, manda un messaggio rassicurante

RECUPERO – Arturo Vidal si allena in gruppo ormai da un bel pezzo e continua a spingere per recuperare completamente dall’operazione al ginocchio. Il cileno su Instagram, insieme alle foto dell’allenamento odierno, scrive: «Ogni giorno meglio». Ritorno in campo sempre più vicino?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)