FOTO – Vidal si accontenta del pareggio tra Atalanta e Inter: «+1»

Vidal si prende il punto tra Atalanta e Inter e pensa già al prossimo match degli uomini di Inzaghi. Il centrocampista cileno ha postato una storia sul proprio profilo Instagram.

PARI – Arturo Vidal è entrato nel corso del secondo tempo al posto di Hakan Calhanoglu, ma non è riuscito a incidere sul match. L’Inter si è infatti dovuta accontentare di un pareggio a reti bianche in casa dell’Atalanta dopo 90′ complessi contro un avversario ostico (vedi articolo). Il centrocampista cileno ha pubblicato una sua foto in azione nel corso della sfida e ha commentato: “+1”. Un punto da tenersi stretto nella serrata lotta al vertice in Serie A. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal