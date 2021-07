FOTO – Vezzoni, è il momento dei saluti: «All’Inter sempre sentito a casa»

Vezzoni da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore della Pro Patria in Serie C, in prestito dall’Inter (vedi articolo). Il giovane esterno, sul proprio profilo Instagram, ha salutato i colori nerazzurri con un post toccante.

ARRIVEDERCI – Arrivato dal Club Deportivo Atalaya nel 2018, Franco Vezzoni ha disputato le ultime stagioni nella Primavera dell’Inter allenata da Armando Madonna. L’esterno argentino si è messo in mostra per la sua grande duttilità, diventando presto un inamovibile sulla corsia laterale e arrivando a indossare anche la fascia da capitano. Da alcuni giorni è diventato ufficiale il suo passaggio in prestito alla Pro Patria, club in cui farà il salto nel calcio dei grandi. Su Instagram, Vezzoni ha voluto celebrare i suoi anni in nerazzurro, ricordando, attraverso alcune foto, i momenti migliori di questa sua esperienza a Milano: “Porto i ricordi più belli, le esperienze più belle, da quando sono arrivato mi sono sempre sentito a casa, a presto”. Un messaggio che sa di arrivederci. Di seguito il post dal profilo Instagram di Vezzoni.

