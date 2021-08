FOTO − Verona-Inter 1-3, Correa: «Felicissimo per l’esordio vincente»

L’Inter ha trionfato per 1-3 in trasferta contro il Verona. Rimonta dei nerazzurri, grazie alla rete di Lautaro Martinez e alla grande doppietta di Correa. Il Tucu è entusiasta su Instagram

DA SOGNO − L’Inter raggiunge la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Genoa. Ottimo 1-3 sul campo dell’Hellas Verona grazie alle reti di Lautaro Martinez e alla doppietta di Joaquin Correa. I due argentini hanno rimontato l’iniziale gol scaligero firmato Ivan Ilic. Esordio da sogno per il Tucu che entrato al minuto 74 ha spaccato la partita, segnando prima di testa e poi da fuori area. L’ex Lazio ha voluto esprimere la sua gioia tramite un post su Instagram, in cui sono presenti cinque foto e la seguente didascalia: «Felicissimo per l’esordio vincente e per i due gol! Avanti così!».

