FOTO – Vecino prepara l’ultimo match con l’Uruguay prima dell’Inter

Vecino al lavoro con la propria nazionale in vista dell’ultimo impegno prima di tornare a Milano. Su Instagram, il centrocampista ha postato una foto dell’allenamento odierno.

ALTRI 90′ – Ai sudamericani manca solo un ultimo sforzo prima di poter tornare a Milano ed indossare nuovamente la maglia dell’Inter. Per Matias Vecino si tratta di Brasile-Uruguay, match di Qualificazioni Mondiali in programma il 15 ottobre a Manaus. Il centrocampista si prepara alla sfida e lo dimostra attraverso una storia sul proprio account Instagram. Gli ultimi dettagli da sistemare in allenamento e poi sarà tempo di affrontare la nazionale verdeoro che in questo momento guida la classifica. Dopo la sconfitta contro l’Argentina dei suoi compagni all’Inter Lautaro Martinez e Joaquin Correa (vedi articolo), arriva subito un altro grande classico del calcio sudamericano a fornire un’occasione di riscatto. Di seguito la storia dal profilo ufficiale.

Fonte: Instagram – Matias Vecino