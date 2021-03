FOTO – Vecino positivo al Coronavirus: «Sto bene, spero di tornare presto»

Vecino è risultato positivo al Coronavirus nell’ultimo giro di tamponi, insieme al compagno Stefan de Vrij. L’uruguaiano, tornato da poco a disposizione di Conte dopo un lungo stop, rassicura tutti su Instagram

MESSAGGIO – Matias Vecino era tornato da poco a disposizione di Antonio Conte, ma purtroppo il Coronavirus impone un altro stop, si spera il più breve possibile. L’uruguaiano, in isolamento così come i compagni Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic e Stefan de Vrij, manda un saluto e un messaggio su Instagram: «Grazie per i messaggi, sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter!».