FOTO – Vecino in Inter-Juventus celebra un grande traguardo. Cifra tonda!

Vecino è sceso in campo negli ultimi minuti contro la Juventus e ha festeggiato un grande traguardo nella sua carriera da professionista. Sui propri social, il centrocampista dell’Inter ha celebrato l’importante occasione.

TRECENTO! – Solo pochi minuti di gara nel finale di Inter-Juventus, ma che rappresentano una pietra miliare nella carriera di Matias Vecino. A San Siro contro i bianconeri, il centrocampista nerazzurro ha infatti festeggiato le 300 presenze ufficiali nei club. Sul proprio account Instagram, l’uruguaiano ha pubblicato un post del suo agente, Alessandro Lucci, che celebra la cifra tonda raggiunta dal suo assistito: “Traguardo importante per il nostro Vecino: 300 presenze in carriera nei club in tutte le competizioni! Ad maiora, Matias!”. Nel prossimo turno di Serie A, contro l’Empoli, potrebbe subito arrivare la 301ª (vedi articolo). Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Matias Vecino