FOTO – Vecino festeggia: non Inter-Salernitana ma una data speciale

Vecino ieri è rimasto in panchina per tutta Inter-Salernitana, e chissà che non sia un segnale in vista di Liverpool dove Barella è squalificato. Per il centrocampista uruguayano oggi da celebrare una ricorrenza.

ON THIS DAY – Matias Vecino ieri non ha giocato, ma oggi ha qualcosa da festeggiare oltre Inter-Salernitana. Il centrocampista uruguayano, via Instagram, ha condiviso un post della sua agenzia che ricorda come dodici anni fa a oggi faceva il suo esordio da professionista. All’epoca giocava in Uruguay, nel Central Espanol, e giocò titolare in un match contro il Tacuarembò (che da alcune parti è segnato come disputato il 6 e 7 marzo anziché oggi). Per Vecino, a prescindere dalla data esatta, è comunque una ricorrenza.

“Ritorno al 2010: in questo giorno Matias Vecino ha fatto il suo esordio da professionista”, la storia su Instragram dell’account World Soccer Agency.