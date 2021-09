FOTO – Vecino festeggia un grande traguardo con la maglia dell’Uruguay

Vecino è sceso in campo nella vittoria dell’Uruguay contro la Bolivia (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, su Instagram, ha celebrato il grande traguardo delle 50 presenze con la maglia della sua nazionale.

CIFRA TONDA – L’Uruguay ha battuto la Bolivia con un secco 4-2, salendo così a 12 punti in classifica e preparandosi al meglio per il prossimo impegno contro l’Ecuador. Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino ha festeggiato le 50 presenze ufficiali con la Celeste. Grande traguardo che il classe ’91 ha voluto giustamente celebrare sui propri social. Un orgoglio difficile da descrivere per un giocatore legatissimo al suo paese e alla maglia della sua nazionale come Vecino. Ora un’ultima partita poi il ritorno all’Inter a disposizione di Simone Inzaghi. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

