FOTO – Valentin Carboni festeggia l’esordio in Serie A con la sua famiglia

Valentin Carboni ha esordito ieri in Serie A, entrando al minuto 88 al posto di Dimarco. Per il talento della Primavera pochi minuti in campo, ma emozione immensa per la prima gara tra i grandi. Il classe 2005 ha festeggiato poi l’esordio con la sua famiglia, come si può evincere da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

ESORDIO – Ieri per Valentin Carboni, nonostante la sconfitta (vedi analisi tattica di Inter-Roma) è stata una giornata da ricordare. Il numero 10 della Primavera ha esordito in prima squadra. Solo pochi minuti per lui, che è subentrato al minuto 88 rilevando Federico Dimarco. Ma un’emozione grandissima per il classe 2005, uno dei talenti migliori che la Primavera di Cristian Chivu ha a disposizione. Carboni ha poi celebrato l’esordio con la sua famiglia, come dimostra una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Ecco la foto pubblicata dalla stella della Primavera.