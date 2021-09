FOTO − Uefa lancia il sondaggio sul tridente: Inter con passato e presente

La Uefa invita sul proprio canale Twitter i tifosi a scegliere il tridente preferito. Presenti due attaccanti legati per passato e presente all’Inter

TRIDENTE − La Uefa ha lanciato sul proprio canale Twitter un nuovo sondaggio in cui invita i propri tifosi a scegliere il tridente preferito. Presenti sei giocatori in lizza, tra cui Memphis Depay, Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Edin Dzeko, Sergio Aguero e Leo Messi. L’Inter, dunque, presenta due giocatori legati al suo passato e presente con Dzeko che ha dato il cambio a Lukaku andato in estate al Chelsea. Di seguito il post dell’Uefa con il tridente preferito da schierare.