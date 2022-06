FOTO – Trezeguet omaggia Materazzi che risponde: «Tanto rispetto»

Sono stati protagonisti di grandi sfide in campo, sia con la maglia di Inter e Juventus sia con quella di Italia e Francia. Trezeguet elogia Marco Materazzi che, sui social, risponde subito.

RISPETTO – Grandi battagli, colpi proibiti ma sembra tanto, tanto rispetto tra Trezeguet e Materazzi. Il francese ha recentemente ricordato la sua carriera sostenendo come, per crescere, affrontare difensori come Matrix sia fondamentale. Poco fa, sui social, il difensore ex Inter ha voluto rispondere.

«Per aumentare il livello bisogna confrontarsi con gente come Nesta, Maldini, Samuel, Couto, Mihajlovic e Materazzi: difensori ‘cattivi’ calcisticamente parlando.” Cit. Trezeguet. Maglie diverse sia in club che in Nazionale, ma sempre tanto tanto rispetto per te David». Questa la dedica di Matrix sui social all’avversario di mille battaglie.