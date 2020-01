FOTO – Toni ricorda il gol in Roma-Inter:...

FOTO – Toni ricorda il gol in Roma-Inter: Materazzi gli rinfresca la memoria!

Luca Toni nel 2010, l’anno in cui vinse lo scudetto l’Inter dopo un’avvincente lotta con la Roma, segnò un gol ai nerazzurri nello scontro diretto. L’ex attaccante ricorda quel momento su Instagram e Marco Materazzi risponde a modo suo

SIPARIETTO – Luca Toni su Instagram torna al 2010 ricordando un momento importante nella lotta scudetto tra Inter e Roma, vale a dire lo scontro diretto. L’ex attaccante segnò un gol pesante ai nerazzurri, che poi a fine stagione vinsero lo Scudetto. “Vediamo chi di voi indovinerà a chi ho segnato in questo match. Vi do un indizio: marzo 2010”, scrive Toni postando una foto della sua classica esultanza. Marco Materazzi però è in agguato e prontamente risponde: “Vediamo poi se indovini chi ha vinto lo scudetto?”. Un botta e risposta finito con una risata.