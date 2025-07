FOTO – Thuram, strappo rientrato? Tikus accoglie sui social Bonny!

Il presunto strappo tra Thuram e l’Inter sembra ormai rientrato. Lo stesso attaccante francese ha accolto sui social il nuovo acquisto nerazzurro, Yann-Ange Bonny.

ACCOGLIENZA – Il francese Tikus che accoglie il francese Bonny. Marcus Thuram, al centro del dibattito interista negli ultimi giorni dopo il presunto strappo avuto con l’Inter e Lautaro Martinez in merito al “like” premuto al comunicato di Hakan Calhanoglu, accoglie sui social il nuovo acquisto offensivo dell’Inter: ossia Yann-Ange Bonny. L’attaccante del 2003, in arrivo dal Parma per oltre 23 milioni di euro, è stato ufficializzato proprio in mattinata. Contratto di 5 anni per lui e prime parole da nuovo giocatore interista (vedi articolo). Bonny ha ricevuto tramite i social, con una storia, proprio l’accoglienza del connazionale Thuram. Con molta probabilità i due andranno molto d’accordo come compagni di squadra. Inoltre, oltre ad avere in comune il ruolo e la nazionalità, non bisogna dimenticare neanche la città di Parma. Proprio a Reggio Emilia, Tikus è nato e mosso i primi passi; mentre Bonny, a Parma, si è fatto conoscere al grande calcio. Di seguito la storia su Instagram di Thuram dove compare una miccia:

TERZO ACQUISTO – Quello del 2003 dal Parma si tratta del terzo acquisto per l’Inter, dopo Petar Sucic e Luis Henrique, presi rispettivamente dalla Dinamo Zagabria e dal Marsiglia.