FOTO – Thuram scherza sui social e Acerbi diventa il nuovo… Ronaldo!

Marcus Thuram ha pubblicato una carrellata di foto dell’ultimo periodo sul suo profilo Instagram. Tra i protagonisti c’è ovviamente Francesco Acerbi, ma in una veste abbastanza insolita.

SOGNO! – Francesco Acerbi ha permesso all’Inter di sognare. Il difensore arrivato dalla Lazio sotto un boato di critiche ha conquistato i tifosi e lo ha fatto già da tantissimo tempo ormai. A San Siro, due giorni fa, ha definitivamente cancellato il passato e scritto una storia che andrebbe letta in tutte le scuole calcio. Una storia di resilienza, sacrificio e dedizione per la propria passione e il proprio lavoro. Il 3-3 contro il Barcellona può valere una stagione e tutto dipenderà da cosa accadrà il 31 maggio a Monaco di Baviera. L’obiettivo è quello di evitare una Istanbul-bis.

Acerbi come Ronaldo, Thuram si diverte!

SCHERZO – Acerbi è diventato l’idolo delle folle e l’uomo che ha fatto emozionare qualsiasi tifoso di calcio a prescindere dalla fede. L’italiano con un’azione da vero attaccante ha anticipato sul primo palo Ronald Araujo e ha accompagnato la palla con il destro (piede debole) sotto la traversa. Questa azione, questo gol, hanno esaltato Marcus Thuram. Il francese ha scherzato così sui social…

Thuram ha trasformato nel suo post su Instagram il compagno Acerbi in Ronaldo. Sì, proprio il Fenomeno nel giorno in cui ha alzato il Pallone d’Oro a San Siro. Che sia di buon auspicio anche per il grande difensore…