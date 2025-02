FOTO – Thuram scherza col fratello: «Khephren figlio unico!»

La Juventus esce dalla Coppa Italia ai quarti di finale dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Empoli, e tra i tanti commenti sull’eliminazione bianconera spicca quello di Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter ha deciso di ironizzare con il fratello con una storia sui social. Elogio per il gol fatto o presa in giro?

SCHERZO – Dopo la partita, Marcus Thuram ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Khéphren figlio unico!”. Un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Si tratta di una frecciatina per l’eliminazione della Juventus o di un elogio per il gran gol segnato da Khéphren nel secondo tempo della sfida contro l’Empoli? Ciò che è certo è che i due fratelli Thuram hanno sempre avuto un ottimo rapporto, caratterizzato da una sana competizione e frequenti siparietti social. Anche in questa occasione, Marcus non ha perso l’occasione per lanciare una battuta.

Complicità e sfottò, il rapporto dei fratelli Thuram

IRONIA PER SDRAMMATIZZARE – Non è la prima volta che Marcus e Khéphren si prendono in giro pubblicamente. Entrambi figli dell’ex campione del mondo Lilian Thuram, i due sono cresciuti con una forte passione per il calcio, ma hanno intrapreso percorsi diversi. Marcus, attaccante dell’Inter, si sta affermando come uno dei migliori giocatori della Serie A, mentre Khéphren, centrocampista, è arrivato alla Juventus con l’obiettivo di imporsi tra i titolari. Il loro legame è sempre stato evidente nei vari siparietti social, dove tra scherzi e commenti ironici mostrano il loro affetto reciproco. Anche questa volta, il post di Marcus è stato interpretato dai fan come una semplice presa in giro fraterna, più che come una provocazione nei confronti della Juventus. Di seguito lo screen della storia pubblicata su Instagram.