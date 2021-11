FOTO – Thohir saluta Valentino Rossi: «Grazie, leggenda! ️Forza Inter»

Thohir si unisce al coro degli appassionati che stanno rendendo omaggio a Valentino Rossi dopo il suo addio alle corse. L’ex presidente dell’Inter, attraverso il proprio account Instagram, ha salutato la leggenda.

RECORD SU RECORD – Valentino Rossi, dopo una carriera leggendaria e nove titoli mondiali, ha deciso di dire addio alle due ruote e alle piste. Il mondo dello sport, e non solo, si è unito per salutare e rendere omaggio a uno degli sportivi più vincenti e amati di tutti i tempi. Erick Thohir ha voluto partecipare al saluto attraverso un post sul proprio account Instagram. L’ex presidente dell’Inter ha scritto: “Valentino Rossi ha raggiunto numerosi record nel corso della sua carriera, dimostrando di essere una leggenda. I suoi record diventeranno storia della MotoGP. Sfortunatamente l’anno prossimo quando la MotoGP si terrà a Mandalika, a Dio piacendo, non potremo ammirarlo in pista. Dottore, ti manca l’Indonesia? Throwback del nostro incontro nel 2013. Grazie Vale, leggenda! ️Forza Inter”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Erick Thohir