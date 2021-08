FOTO – Tanti auguri Toro! Lautaro Martinez compie 24 anni

L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi il campionato 2021/2022 annientando il Genoa 4-0 a San Siro. In mezzo ai tifosi c’era anche Lautaro Martinez che, vista la squalifica, ha seguito il match dagli spalti. Il toro, dai suoi compagni, ha ricevuto un ottimo regalo di compleanno visto che oggi compie 24 anni.

AUGURI TORO – L’Inter lo aspetta, i tifosi lo aspettano e lui aspetta di lasciare il segno in campo. Ieri contro il Genoa Lautaro Martinez si è accontentato di vedere la performance dei suoi compagni seduto comodamente in tribuna ma già dal Verona l’argentino vuole esserci. L’argentino ha già avuto un ottimo regalo di compleanno con la vittoria arrivata ieri 4-0 contro la squadra di Ballardini ma la volontà è quella di lasciare il segno graffiando il Verona venerdì prossimo. L’Inter intanto ha fatto gli auguri al suo numero 10 che ha deciso, come confermato da Beppe Marotta, di rimanere a Milano e rimanere all’Inter (vedi articolo). A Lautaro Martinez, ovviamente, gli auguri anche della nostra redazione!