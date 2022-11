FOTO – Steven Zhang si gode l’Hockey e Boston. Pausa dall’Inter

Steven Zhang si fa vedere nel TD Garden di Boston a vedere la partita di hockey tra Boston Bruins e Carolina Hurricanes. Il presidente dell’Inter si prende una pausa da Milano e dalle continue voci di cessione che provengono dall’Italia.

PAUSA – Steven Zhang si gode le vacanze negli Stati Uniti e prende una pausa dalla situazione vigente a Milano. Il presidente dell’Inter ha pubblicato poco fa una foto dal TD Garden di Boston, dove si sta disputando un match di hockey, precisamente di NHL. Nello stop forzato dai Mondiali in Qatar Steven preferisce staccare dal calcio e dedicarsi alle questioni meno importanti. In Italia da tempo ormai girano voci sulla probabile cessione dell’Inter e non sono arrivate smentite nelle diverse interviste dell’Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. La ricerca di soci sta continuando e negli USA ci sono stati vari incontri per conoscere le alternative a disposizione (vedi articolo). Negli ultimi mesi Steven Zhang è stato molto presente al fianco della squadra, ha saltato poche partite da spettatore diretto e ha dato dimostrazione del suo attaccamento all’ambiente nerazzurro.

Questa la foto pubblicata dal presidente nerazzurro.