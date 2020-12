FOTO – Steven Zhang, dolce risveglio con l’Inter: “Andiamo!!!”

Steven Zhang presidente Inter

Steven Zhang è ancora in Cina ma non si perde una partita dell’Inter. Ecco l’esultanza del presidente nerazzurro al termine della sfida contro il Borussia Monchengladbach.

AVANTI! – Steven Zhang esplode di gioia al termine di Borussia Monchengladbach-Inter. Una partita che obbliga il presidente nerazzurro ad un risveglio all’alba (si trova infatti ancora in Cina). Ma la passione del presidente per i suoi ragazzi è viscerale, e anche lui al fischio finale esulta per la vittoria (2-3). Ecco la Instagram Story pubblicata da Zhang stesso: