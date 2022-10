FOTO – Stankovic e Carboni, dal prato del Breda al manto del Camp Nou

Aleksandar Stankovic e Valentin Carboni sono partiti per Barcellona con la Prima Squadra. I due giovani della Primavera non saranno a disposizione di Cristian Chivu per la sfida di UEFA Youth League prevista per oggi pomeriggio, ma hanno invece accarezzato il manto erboso del Camp Nou, per la prima volta

IL GRANDE SALTO – Così si può definire quanto fatto da Aleksandar Stankovic e Valentin Carboni. I due giocatori della Primavera, complici gli infortuni tra mediana e attacco nella squadra di Simone Inzaghi, sono partiti per Barcellona con i “grandi”. I due saranno in panchina e probabilmente non prenderanno parte alla sfida – per Carboni qualche chance in più – ma ieri sera hanno potuto ammirare da vicino il Camp Nou. Come testimoniato da una storia di Instagram pubblicata dal baby centrocampista nerazzurro. Un bel salto per i due, abituati al modesto campo del Breda di Sesto San Giovanni.

Ecco la foto comparsa sul profilo Instagram di Stankovic ieri sera.