FOTO – Stankovic dice arrivederci all’Inter: «Grazie di tutto, a presto!»

Stankovic è volato in Olanda in prestito e nella prossima stagione difenderà i pali del Volendam. Sul proprio profilo Instagram, il giovane portiere ha salutato l’Inter con un post toccante, ma è solo un arrivederci ai colori nerazzurri.

ALLA PROSSIMA STAGIONE – Filip Stankovic passa al Volendam a titolo temporaneo (vedi articolo). In Olanda, il giovane portiere figlio d’arte potrà accumulare minuti ed esperienza dopo le ottime annate con la Primavera nerazzurra allenata da Armando Madonna. Su Instagram, il classe 2002 ha voluto dedicare un pensiero a questi suoi anni all’Inter e ha postato una serie di foto che lo ritraggono nei momenti migliori di questa sua avventura (alcune con suo padre Dejan Stankovic): “Grazie di tutto Inter, ci vediamo presto”. Un post che non è certamente un addio. L’obiettivo di Stankovic è chiaro: tornare in nerazzurro dopo aver dimostrato il proprio valore e provare a ereditare il ruolo da Samir Handanovic. Di seguito il post dal suo account Instagram.

