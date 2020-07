FOTO – SPAL-Inter, nerazzurri allo stadio Mazza: “Siete pronti?”

Manca sempre meno al calcio d’inizio di SPAL-Inter, sfida in programma questa sera alle 21.45. Direttamente dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, l’account social ufficiale della squadra nerazzurra ha pubblicato un post in preparazione al calcio d’inizio.

PRONTI – “Siete pronti?”, un messaggio rivolto a tutti i tifosi nerazzurri che questa sera, dalle 21.45, avranno gli occhi fissi su SPAL-Inter. Una partita importantissima, sicuramente da vincere per tornare al secondo posto in classifica. Un’occasione da sfruttare, visto anche il pareggio della Lazio a Udine di ieri sera. Proprio dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, l’account “Twitter” ufficiale della società nerazzurra ha pubblicato una foto dell’impianto – seppur vuoto – in preparazione al calcio d’inizio.