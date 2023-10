FOTO − Sommer amaro dopo Inter-Bologna: «Serata frustrante»

Yann Sommer ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Bologna per 2-2. Il portiere svizzero ha parlato di frustrazione, ma non si dà per vinto

RIFARSI − Amarezza per Sommer e l’Inter. I nerazzurri hanno pareggiato 2-2 a San Siro contro il Bologna dopo essere passata in vantaggio con Acerbi e Lautaro Martinez. Il portiere svizzero non è riuscito a parare un rigore a Orsolini. Su Instagram, esprime la sua frustrazione: «Serata frustrante. Le prossime sfide ci aspettano. +1».

Ora la sosta per le nazionali e poi si ripartirà.