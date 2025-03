FOTO – Sneijder non dimentica: «Il Meazza la cosa più bella!»

Wesley Sneijder non ha proprio dimenticato lo stadio che per lui è stato casa per diversi anni. L’ex calciatore dell’Inter ha pubblicato una foto su Instagram da San Siro, descrivendolo in maniera particolare.

RICORDI – Wesley Sneijder ha scritto la storia con la maglia dell’Inter ed è impossibile dimenticare le sue gesta da giocatore nerazzurro. Dall’esordio con traversa da 35 metri al derby vinto per 4-0 contro il Milan fino al gol in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Uno dei migliori 10 dei 117 dell’Inter, che ha coronato quel noto 2010 con il Triplete. L’olandese non è rimasto solo in quella stagione, ma ha proseguito la sua esperienza per diversi anni. E anche lui è rimasto affezionato al mondo meneghino, tanto che oggi si trova a San Siro e ha pubblicato questa foto.

Il fantasista ha scritto: «Giuseppe Meazza la cosa più bella!».

ATTESA – Con Sneijder tra gli ospiti della serata si attende la partita tra Inter e Feyenoord, valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Alla squadra di Simone Inzaghi basta non perdere con tre gol di scarto, ma le aspettative sono alte e non è accettata una sconfitta. Si scende in campo esclusivamente per ottenere un’altra vittoria nella campagna europea.