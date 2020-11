FOTO – Skriniar su Atalanta-Inter: “Bello essere tornato, ma…”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar ha pubblicato un nuovo post tramite il proprio profilo Instagram, dopo il suo ritorno in campo ieri in Atalanta Inter

POST – Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar è tornato in campo dopo il lungo periodo passato distante, causa Coronavirus. Il difensore però non è riuscito a esultare appieno per via del mancato obiettivo tre punti. Infatti ieri pomeriggio la squadra meneghina non è andata oltre il pareggio in Atalanta-Inter. Lo sottolinea il centrale slovacco nel contenuto, postato oggi attraverso il suo account, in cui si legge. “Bello essere tornato, ma non il risultato che volevamo“.