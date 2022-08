FOTO – Skriniar sereno e sorridente sfoggia le «belle facce» con Barella!

Skriniar ieri è stato tra i più acclamati a San Siro nella sfida vinta dall’Inter con lo Spezia. Lo slovacco, forte ormai della conferma in nerazzurro, appare certamente più tranquillo e sereno come dimostra la sua ultima Instagram Stories

RINATO – Milan Skriniar nella sfida vinta dall’Inter con lo Spezia è stato accolto da un San Siro gremito di tifosi, ancor più entusiasti dopo la conferma dello slovacco, più volte indicato come il sacrificio della società per fare cassa. Il difensore slovacco ha risposto con una prestazione di qualità e sostanza, come suo solito ma soprattutto con tanto sorrisi a fine partita e anche all’indomani. Nelle Instagram Stories Skriniar scherza con Nicolò Barella: “Belle facce zioooo”.

Insomma, Skriniar non aveva alcuna voglia di lasciare l’Inter.