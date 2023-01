FOTO – Skriniar ritorna alla gioia di Supercoppa insieme a un compagno!

Skriniar è al centro delle cronache e anche delle critiche in casa Inter dopo l’espulsione contro l’Empoli, costata la sconfitta, ma soprattutto per via del suo quasi certo futuro al PSG. Intanto il difensore slovacco nelle Instagram Stories ricorda la gioia di Supercoppa italiana insieme a un compagno

GIOIE – Milan Skriniar è certamente il calciatore più discusso del momento in casa Inter dove il suo addio è ormai cosa certa. Lo slovacco inoltre contro l’Empoli a San Siro ha rimediato un’espulsione piuttosto insolita che ha dato il là alla clamorosa sconfitta. Insomma, non è un momento particolarmente brillante per il difensore che nelle Instagram Stories si concentra sulle cose belle come la gioia della Supercoppa italiana vinta una settimana fa a Riad contro il Milan.

Skriniar posa insieme a Nicolò Barella, altro assente nel prossimo match con la Cremonese per squalifica.