FOTO – Skriniar ripercorre la stagione in maglia...

FOTO – Skriniar ripercorre la stagione in maglia Inter: “Grazie!”

Condividi questo articolo

Milan Skriniar, attraverso delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha voluto ripercorrere la stagione appena disputata con la maglia dell’Inter. Un modo per certificare il suo attaccamento ai colori nerazzurri

STAGIONE – Milan Skriniar, attraverso alcune foto pubblicate sul suo profilo di Instagram, ha voluto ripercorrere il suo cammino e quello dell’Inter nella stagione appena trascorsa. Nella didascalia che accompagna le foto si legge “Forza Inter, Grazie!”. In attesa di capire se questa sarà l’ultima stagione disputata dal difensore slovacco in maglia nerazzurra, Skriniar ha voluto sottolineare il suo amore per i colori nerazzurri.