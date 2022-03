FOTO – Skriniar e il premio in Slovacchia: nuovo riconoscimento per lui

Skriniar ha vinto il premio di calciatore dell’anno in Slovacchia (vedi articolo). Via Instagram il difensore dell’Inter ha festeggiato il nuovo riconoscimento arrivato in patria.

ANCORA IL MIGLIORE – In Slovacchia primeggia Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter, per il terzo anno di fila, è il miglior giocatore del suo Paese. Oggi è arrivata l’ufficialità, con la consegna del premio in occasione della sosta per le nazionali. Attraverso il suo account ufficiale Instagram il difensore ha mostrato le foto con il trofeo che gli è stato dato.

“Futbalista roka 2021”, il messaggio di Skriniar (nella sua lingua madre) assieme alle foto. Fra i commenti anche Denzel Dumfries.