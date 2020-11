FOTO – Skriniar esalta il gruppo nella vittoria in Sassuolo-Inter

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Milan Skriniar esulta al termine di Sassuolo-Inter, ed esalta il gruppo nerazzurro.

SQUADRA – Milan Skriniar è tornato stabilmente titolare, e anche in Sassuolo-Inter è partito dal 1′. Una prova solida e di concentrazione per lo slovacco, che si mette definitivamente alle spalle i problemi degli scorsi mesi. Al fischio finale, il difensore numero 37 sceglie di celebrare la vittoria pubblicando due foto sui canali social: una sua mentre è in azione, e una della formazione titolare a Reggio Emilia. Il commento è sintetico ma efficace: “+3 @inter ⚫️🔵 #squadra”.