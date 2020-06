FOTO – Skriniar dopo Inter-Sampdoria: “Continuiamo a lottare!”

Milan Skriniar esulta al fischio finale di Inter-Sampdoria, felice per i 3 punti ottenuti dalla squadra. Una gioia che avrebbe potuto raddoppiare, per lo slovacco, vicino al gol nel primo tempo. Perentorio il suo messaggio a fine partita.

AVANTI! – Milan Skriniar poteva entrare nel tabellino dei marcatori di Inter-Sampdoria. Sarebbe stato sufficiente impattare con più precisione il pallone piovuto sulla sua testa nel corso del primo tempo. Per lo slovacco sarebbe stata la prima rete in questa stagione con l’Inter, oltre che la prima contro la sua ex squadra. Ci saranno oltre occasioni per incrementare il bottino costruito sin qui: 4 reti (arrivate tutte nel primo anno) in 120 gare con la maglia nerazzurra, per Skriniar. Che stasera si limita a festeggiare la vittoria e i tre punti arrivati contro la Sampdoria, fondamentali per riportarsi in pari con le dirette concorrenti per lo scudetto. L’Inter è ora di nuovo a soli 6 punti dalla vetta. Il percorso delle prossime 12 gare è chiaro nella mente di Skriniar, che parla (e scrive) come gioca. In modo perentorio e pulito, senza perdersi in troppi fronzoli e svolazzi. Al fischio finale della gara, un messaggio chiaro e semplice: “+3 continuiamo a lottare ⚫️🔵 #forzainter #skri37″.