FOTO – Skriniar e Brozovic, altra esultanza ‘esplosiva’ in Spezia-Inter

Skriniar e Brozovic ormai ci hanno preso gusto. Dopo il gol del croato in Spezia-Inter, i due compagni si sono esibiti in un’altra esultanza a dir poco “esplosiva”.

BOOM! – Altre prestazione difensiva di livello monumentale per Milan Skriniar, ma questo non fa più notizia ormai. L’Inter si è imposta con un netto 1-3 in trasferta sul campo dello Spezia e il difensore è stato uno dei migliori in campo. Il gol che ha sbloccato il match per la squadra di Simone Inzaghi porta la firma di Marcelo Brozovic. Dopo la splendida rete di sinistro, è arrivata l’esultanza della “bomba” tra i due compagni di squadra. Sui propri social, lo slovacco posta un’immagine che immortala proprio quel momento. Immancabili le emoji delle bombe a mano e dell’ormai celebre coccodrillo. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Milan Skriniar