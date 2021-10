FOTO – Skriniar, appuntamento imperdibile: colazione all’EpicBrozo Caffe Bar!

Skriniar ha fatto visita a casa di Brozovic, prima da calciatore e poi da… cliente! Il difensore slovacco dell’Inter, prima di rientrare in Italia, è passato dal locale di proprietà del compagno di squadra croato

EPIC…COLAZIONE – Il 2-2 di Croazia-Slovacchia (vedi articolo) ha fatto terminare gli impegni internazionali di Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, già di ritorno a Milano. Prima del viaggio verso l’Italia, però, il difensore slovacco non si è potuto sottrarre a un appuntamento. Una tappa obbligata per ogni ospite di Brozovic: la colazione all’EpicBrozo Caffe Bar! Qui i due calciatori dell’Inter si sono immortalati prima della partenza in direzione Milano.

Questa la foto pubblicata da Skriniar e Brozovic attraverso le stories sui propri account Instagram.