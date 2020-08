FOTO – Siviglia-Inter, tutto pronto nello spogliatoio dei nerazzurri

In vista di Siviglia-Inter, arrivano anche le foto dallo spogliatoio nerazzurro (dopo quelle degli spagnoli): in bella mostra le maglie di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku, prontissimi per la finale.

TUTTO PRONTO – Dopo l’arrivo a Colonia, arrivano anche le prime foto dallo spogliatoio nerazzurro, pubblicate dai canali social della società. In bella vista le maglie di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, i due grandi nomi della squadra che – dopo la stellare prestazione contro lo Shakhtar Donetsk in semifinale – questa sera dovranno essere pronti a portare l’Europa League in quel di Milano.