FOTO – Siviglia-Inter, countdown per la finale: “Meno di 2 ore, pronti?”

Continua a scorrere inesorabilmente il tempo in vista del calcio d’inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma questa sera a Colonia. Il calcio d’inizio si avvicina sempre di più, come sottolineato dai canali social nerazzurri.

COUNTDOWN – Manca sempre meno a Siviglia-Inter, indubbiamente la partita più importante della stagione nerazzurra. Come pubblicato dai canali social ufficiali della società, è tutto pronto a Colonia in vista della partita (compreso il trofeo). Con tanto di domanda decisamente retorica: “Siete pronti, Inter fans?”. Impossibile non esserlo.