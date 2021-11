FOTO – Sheriff-Inter, de Vrij indica la strada: «Passo dopo passo!»

De Vrij è sceso in campo al centro della difesa contro lo Sheriff in Champions League. Sui propri social, il centrale olandese ha commentato questo grande successo dell’Inter (vedi articolo).

AVANTI – Stefan de Vrij ha guidato la linea difensiva dell’Inter anche in questa fondamentale serata di Champions League. Tre punti per i nerazzurri e grande prestazione del centrale difensivo, che ha anche messo lo zampino nel gol di Milan Skriniar, prima di lasciare il posto ad Andrea Ranocchia negli ultimi minuti (vedi articolo). Attraverso i propri social, l’olandese ha commentato: “Passo dopo passo”. Ora arriva il derby contro il Milan, altra importante sfida da non sbagliare. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Passo dopo passo 💪🏼

Step by step! ⚫️🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/AIGoNtZMOd — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) November 3, 2021

Fonte: Twitter – Stefan de Vrij