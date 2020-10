FOTO – Shakhtar Donetsk-Inter, i nerazzurri sono già a Kiev e “in campo”

Condividi questo articolo

Hakimi Lautaro Martinez Inter

L’Inter si trova già a Kiev, dove domani sfiderà lo Shakhtar Donetsk (ore 18.55) per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Ecco le foto dei nerazzurri “in campo”.

PRONTI – L’Inter è pronta ad affrontare lo Shakhtar Donetsk, domani alle ore 18.55. La sfida vale la seconda giornata dei gironi di Champions League, ed entrambe le squadre vogliono la vittoria. I nerazzurri per rialzarsi dopo l’inciampo contro il Borussia Monchengladbach all’esordio. I padroni di casa (anche se solo formalmente) vogliono confermare la sensazionale vittoria sul campo del Real Madrid, e mantenere un insperato primato nel girone. Nella testa e negli occhi di molti c’è ancora la sfida dello scorso 17 agosto a Dusseldorf, dove i nerazzurri annichilirono gli ucraini con un rotondo 5-0. Era la semifinale di Europa League: altra competizione, altri tempi, altri obiettivi. Domani Antonio Conte dovrà far giocare i suoi con la testa completamente sgombra, senza cadere nella tentazione di cullarsi in quei dolci ricordi. Ecco le foto della squadra – in primis Achraf Hakimi, Arturo Vidal e Romelu Lukaku – direttamente dallo stadio Olimpico di Kiev: