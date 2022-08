FOTO − La Serie A dirama la ‘lunga’ lista delle cose più potenti di Lukaku

Lukaku è ritornato in Italia dopo il deludente anno a Londra col Chelsea. Il belga con la sua fisicità sposterà tanto per l’Inter. La Serie A ironizza sulla sua grande potenza

STRAPOTERE − Un gol e un assist per il Lukaku 2.0. La rete contro il Lecce e il colpo di testa per Lautaro Martinez con lo Spezia sono stati i due biglietti da visita di Big Rom nuovamente al calcio italiano. Il belga non è ancora al 100% della forma ma presto ritornerà nella sua condizione ideale. Intanto, la Lega Serie A, tramite un post pubblicato su Twitter, ha ironizzato sullo strapotere fisico del bomber dell’Inter.

Lista di cose più potenti di Romelu #Lukaku:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

𝗙𝗜𝗡𝗘. pic.twitter.com/e9Ku1ld2N5 — Lega Serie A (@SerieA) August 23, 2022

Venerdì sera, Lukaku sarà impegnato in un test ancor più importante contro la Lazio all’Olimpico.