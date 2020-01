FOTO – Sensi su Napoli-Inter e non solo: “2020 non poteva iniziare meglio”

Il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi esulta tramite il suo profilo Instagram per la vittoria di ieri sera in Napoli-Inter

SODDISFAZIONE – Stefano Sensi è decisamente felice sia per i tre punti ottenuti nella serata di ieri in Napoli-Inter che per il minutaggio messo nelle gambe. Ricordiamo infatti che il centrocampista dell’Inter è stato fermo per infortunio per circa due mesi prima di cominciare a rivedere il campo da Inter-Genoa. Queste le parole del giocatore scritte a corredo delle tre foto pubblicate sul social network: “Un 2020 che meglio non poteva iniziare“.