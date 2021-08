FOTO – Sensi riabbraccia Eriksen: «Felice di rivederti amico mio!»

Eriksen è tornato ad Appiano Gentile e ha incontrato tutti i suoi compagni, tra abbracci e sorrisi dopo la grande paura. Sul proprio account Instagram, il centrocampista nerazzurro Sensi ha salutato il ritorno del fuoriclasse danese.

DI NUOVO INSIEME – Christian Eriksen è mancato a tutti, dai tifosi ai compagni di squadra. Rivederlo ad Appiano Gentile con i colori nerazzurri addosso non può lasciare indifferenti, dopo tutto quello che ha vissuto negli ultimi mesi. La visita ha regalato bei momenti e tanti volti sorridenti (vedi articolo). Non sono mancati i post con cui i compagni di squadra hanno voluto rendere omaggio al ritorno del centrocampista danese. L’ultimo è quello di Stefano Sensi, che sul proprio account Instagram ha postato una foto di lui ed Eriksen insieme, accompagnata dalle parole: “Troppo felice di rivederti amico mio!”. I giocatori saranno sicuramente rimasti in contatto in questo periodo, ma averlo di nuovo fisicamente a portata di abbraccio è una sensazione difficilmente battibile. Di seguito il post dall’account Instagram di Sensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)